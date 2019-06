Suvefestivalide maraton: milliste üritustega lähiriigid meid üllatavad?

Läti

Suvehelid

3-4. augustil toimub Riias üks suurimatest Läänemere rannikupidudest, otse mereliival paiknevate teatri- muusikalavadega. Muusikatähed nagu Cheat Codes, Mika, Calvin Harris on juba varem seal esinenud. See festival on samuti suurepärane esinemiskoht Baltimaade noortele muusikutele, kes alles alustavad oma karjääri.

Riia linna festival

Igal aastal, Riia linna pidupäeva tähistamise ajal, toimub seal rida tasuta meelelahutusüritusi. Pidupäeva ajal saate proovida kõige maitsvamaid toite, vaadata mitmesuguseid tänava ja professionaalse kunsti näituseid, ilutulestikku. Festival toimub 16-18 augustil. Pidupäevade ajal kogu linnas on tasuta ühistransport.

Jūrmala jalgrattaspordi maraton

9. juunil Jurmalas algab juba traditsiooniliseks saanud jalgrattaspordiüritus. Maratoni programmis on üritusi kõikidele erinevates vanustes osalejatele, alates kõige noorematest kuni eakateni. Saab valida mitme eri pikkusega võistlusradade vahel: traditsiooniline võistlusrada - 40 kilomeetrit, perekonnarada - 14,5 kilomtrit; noorukite, kuni 12 aastaste jalgrattaspordi entusiastidele 500-1000 meetri pikkused võistlustrassid. Kõik osalejad kogunevad Dzintars kontsertsaali juurde.

Maailma karikavõistlused tänavavõimlemises

Tänavavõimlemise maailma karikavõistluste osalejad kogunevad Jurmala Majori randa. Selles ürituses võistlevad omavahel selliste riikide, Soome, Taani, Rootsi, Norra, Eesti, Läti ja Leedu esindajad. Professionaalsed võimlejad võistlevad vabastiili kategoorias, pealtvaatajad võivad oma võimeid proovida lahtistel võistlustel.

Festival Laima Rendezvous Jūrmala

See romantiline muusikafestival Jurmalas on juba saanud suvekultuuri traditsiooniliseks ja lahutamatuks osaks. Festival ajal toimub palju temaatilisi hurmavaid romantilisi õhtuseid üritusi. Ürituste algus - 18. juuli.

Ukraina

Leopol Jazz Festival

Selle festivali kuulsus on levinud Ukrainast kaugele. Lvivis toimuv Leopoli festival on üks 10-st parimatest jazzmuusika üritustest kogu Euroopas. Kuni 2017. aastani tunti seda Alpha Jazz Festivali nimel all, kuid korraldajad muutsid ürituse nime. Festival meelitab igal aastal esinema kogu maailmas tunnustatuid kõige parimaid esinejaid, igal aastal koguneb sinna keskmiselt 40 000 pealtvaatajat. Kontserdid toimuvad kolmes kohas, milledest kaks on tasuta. Peale nende kontsertide saab kuulata ka jazzmuusika improvisatsioone, osaleda paljudes muudes üritustes. Tõelistele jazzmuusika fännidele see festival pakub unustamatuid mälestusi. Festivali algus - 27. juuni.

Festival Gogol

Kultuurifenomen, nimelt selliselt saab kokkuvõtlikult seda festivali iseloomustada. Festival pulseerib erinevate kunstiharude rütmides. Siin saate vaadata näidendeid, muusikalisi etendusi, meediat, filme. Üritused toimuvad kunstigaleriides, toimuvad raamatusõprade kokkutulekud.

Festivali haridusprogrammi käigus iga osaleja saab tutvuda näitlemise, tantsu ning isegi filmide tootmiste põhialustega. Festival on kavandatud septembri alguses Kiievis.

Atlas Weekend

Atlas Weekend – grandioosne Kiievi festival, mis toimub linna erinevates kohtades, on kuulus oma rikkaliku programmi poolest. Sellel festivalil on juba esinenud sellised tuntud muusikagrupid ja esinejad nagu Apocalyptica, The Prodigy, John Newman, Three Days Grace, Alex Clare, kuulus Ukraina laulja, möödunud aasta Eurovisioonis osaleja Jamala. Festivali lähedal on telkimisplats, kuid seal ei saa ööbida. Festivali külastamine on tasuta. Festival toimub 4-8. juulil.

Poola

Open'er festival