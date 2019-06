Uus ja kuum: Meghani tedretäppidel on kullakaal

Pärast prints Harry ja Meghani rõõmsat pulmatseremooniat võrsus paljudes naistes soov just sedasama teha — olla nõnda tedretäpiliste põskedega nagu värske Sussexi hertsoginna.

«Minu klientide üks sagedasemaid soove on endale tedretäpid à la Meghan naha sisse torkida,» kõneleb tattoo-kunstnik Gabriele Rainbow Atlantast Ameerikast. Püsivate «võltstedretäppide» hind on 250 dollarit.

Aastakümneid põlastusväärseks iluveaks peetud tedretähnid — tegu on ju ikkagi pigmendihäirega — on viimastel aastatel tugeva tõusu teinud ja näol sama kindlalt ilutsemas kui laujoon. Lõppeks on tedretähed armsad, seksikad ja muudavad näoilme nooremaks.