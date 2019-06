Juristidiplomiga preili petis

Jah. Paljud ehk ei tea, aga tegelikult on mul juristidiplom, ja veel väga heast ülikoolist. Aga see selleks. «Preilid petised» on nn remake 1998. aasta filmist «Dirty Rotten Scoundrels». Selle peategelasteks olid kaks meest ja filmile anti PG soovitus, mis on leebeim piirang ja tähendab, et see pole otseselt lastele keelatud, aga eriti tundlikud vanemad võiksid enne, kui oma järeltulijad seda vaatama saadavad, sisuga natuke tutvuda. Meie filmi struktuur on algupärandiga 96 protsenti sarnane. Muidugi on seal erinevusi, aga mitte drastilisi. No et keegi käiks paljalt ringi või ropendaks või et oleks vägivalda või midagi sellist. Absoluutselt mitte. Nii et minu meelest oli tohutult ebaaus, et meie nii kõrge piirangu saime. Vähe sellest, mu meelest oli see ka väga seksistlik. Et meeste naljad on OK, aga niipea kui naised natuke krõbedamat nalja teevad, keelame ära? Ma koostasin lausa analüüsi komöödiatest, mis on saanud PG reitingu ja mille peategelasteks-tegijateks on mehed. «Austin Powers» näiteks või isegi eelmise aasta «Jumanji». Lugesin kokku kõik korrad, mil vihjatakse meeste genitaalidele või kasutatakse sõna «perse». Et oleks sõna sõna vastu. Panin kõik need argumendid kokku ja andsin aru komisjoni ees. Selle liikmed istusid ümber laua, mina pidasin maha oma kaitsekõne ja neil võttis aega vaid viis minutit, et mind n-ö õigeks mõista. Mul on selle üle tohutult hea meel, sest muidu oleksime pidanud filmist parimad naljad välja lõikama, et PG reiting saada.