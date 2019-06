5 põhjust, miks süüa rohkem vaarikaid

Vähe sellest, et vaarikad annavad kaunistusena igale toidule teatava elegantsi, on nad ka tõelised kangelased tervise vallas.

1. Suur C-vitamiini sisaldus

Vaarikad sisaldavad peale mikroelementide ja taimsete toimeainete ka rikkalikult vitamiine. Eriti suurtes kogustes leidub vaarikates C-vitamiini.

100 g vaarikaid katab ligi veerandi päevasest C-vitamiini vajadusest ja tugevdab tänu sellele immuunsüsteemi. Nii et suvegripil pole sinuga vedanud.

C-vitamiin ergutab ka kollageenitoodangut ja leevendab UV-kiirtest põhjustatud nahakahjustusi.

2. Kalorivaene vahepala

Nii magus, kui nende maitse ka on, sisaldavad vaarikad üllatavalt vähe suhkrut. 100 grammi marju annab 34 kalorit.

Vaarikad on ideaalsed ilusa figuuri hoidmiseks nii sellepärast, et saab rahuliku südametunnistusega oma magusanälga kustutada kui ka seetõttu, et kiudainete suur sisaldus ei lase kõhul niisama kiiresti tühjaks minna.

3. Hea toime kõhule ja seedimise ergutamine

Lisaks on vaarikates kõrge pektiinisisaldus. Pektiin on taimne polüsahhariid (ja ühtlasi looduslik tarretav aine), mis on erakordselt kõhu- ja soolesõbralik.

Kiudainena ei ole aga vaarikad lihtsalt hea kõhutäide, vaid ergutavad ka seedimist.

4. Maksa toetamine

Vaarikad toetavad keha nii palju, kui suudavad — ka maksa. Marjades sisalduvad mõruained ja happed toetavad maksa puhastumist.

Vaarikates sisalduv sidrunhape toimib uriini ainevahetusele, kuna see soodustab eritumist ja toimib puhastavalt. Kuna väiksed viljad koosnevad kuni 85 protsendist veest, siis nad aitavad ka veetustamisel.

5. Südame-veresoonkonna tugevdamine

Nagu need poleks veel piisavalt head põhjused, miks armastada vaarikaid, on siiski üks veel, milleks on positiivne toime südame-veresoonkonnale.

Põhjuseks on eelkõige taimsete toimeainete, flavonoidide, kõrge osakaal, mis toimivad antioksüdatiivselt ja kaitsevad ka rakke.

Antotsüaanid hoiavad keharakke elastsena, et ennetada südame-veresoonkonna haigusi ja tugevdada immuunsüsteemi. Ka toimivad antotsüaanid põletikuvastaselt.