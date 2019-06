Karl-Christoph Rebane: säravaid tähti ei tohi konidena kustutada

Enamik mulle ihaldusväärsetest karjääriideedest on terve elu ringelnud aianduse või kunsti ümber. Mis mind aga kunstist eemal hoidis, oli jutt, et see ei toida ära, tee midagi, mis ikka raha ka tooks. Aga kui keegi on loodud tegelema kunstiga, siis ühel või teisel viisil jõuab ta selleni. Alustasin lühifilmide ja luulega, kuid tundsin, et vajan suuremat väljakutset, mingit vormi, mida pole võimalik n-ö selgeks õppida, mis on igaveses muutumises. Mood oli uitmõte, millest sai kinnisideeks. Joonistasin 6–7-aastaselt kleite, 12 aastat hiljem kandideerisin EKAsse moedisaini ja foto erialadele ja sain rohelise tule mõlemalt. Tõenäoliselt oleksin valinud foto, kui Piret Puppart poleks intervjuul öelnud õigeid sõnu õigel ajal – julgen väita, et just tema on suuresti süüdi selles, et minust sai moedisainer.