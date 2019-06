SÕBRANNA EKSPERIMENT. 7 vahendit, millega võidelda paksukeste suvise piinliku probleemiga

Iga kurvikam daam teab, et üks suvise aja kõige tüütumaid probleeme on chafing, millele eesti keeles polegi väga head vastet. See on nähtus, kui reied hõõruvad kõndides kokku ning lõpuks teevad põrguvalu. Kuidagi peab ju olema võimalik sellega võidelda? Proovisime erinevad vahendid omal nahal järele.