Üks põhjus, miks Kate Middleton Meghanit kadestab

Hertsoginna Kate on jätnud mulje, et kuningliku pere esindaja olla on imelihtne. Ta kehastab ideaalkuju, kelle jaoks olla suurepärase ema, stiiliikooni, abikaasa ja avaliku elu tegelase rollid vahetuvad mängleva kergusega. Ta on rahva ees alati naeratav ja graatsiline, kuid kulisside taha jääb peitu nii mõnigi asi.

«Kate’i jaoks on senimaani suured avalikud üritused koormavad,» avaldab palee allikas ajakirjale US Weekly. «Ta on alati olnud loomupoolest häbelik.»

Hertsoginna Meghan pole aga sellega rinda pidanud pistma. «Ausalt öeldes, Kate kadestab Meghanit ja tema kergust, kuidas ta rahva ees hakkama saab,» lisas allikas.

Samas on Kate tubli teises aspektis – ta võlub kõiki oma avala naeratusega. «Ta teab, et tal on kohustus olla tähelepanu keskpunktis ja et ühel päeval korraldatakse neid üritusi tema abikaasa auks. See on töö kogu eluks,» avaldas allikas.