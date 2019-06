Mehed: need on 7 lihtsat asja, mis teevad naise õnnelikuks

Kallimale kingitust leida pole sugugi kerge ülesanne. Õnneks on sünnipäev ja jõulud vaid kord aastas. Ülejäänud ajal pole vaja muud teha, kui väikeste romantiliste žestidega meeleolu üleval hoida. Selle eest on naised sageli palju tänulikumad kui kallite kingituste eest, kirjutab Men’s Health.

1. Kuula, et teha naine õnnelikuks

See on õnneliku suhte kõige lihtsamaid, kuid ühtlasi tähtsamaid žeste. Kuulamine on kunst, mida naised oskavad hinnata. Isegi kui sa oled stressis, võta aeg maha ja kuula oma naist tähelepanelikult, kui ta tahab sulle midagi olulist rääkida. Pane telefon kõrvale, vaata otsa ja ära katkesta teda.

2. Aja naine naerma

Huumor on naistele mehe puhul tähtsam kui väljanägemine. On väga tõenäoline, et nali parandab naise enesetunnet nagu iseenesest, aga alati peab meeles pidama, et see nali ei oleks naise kulul. Parem siis juba eneseiroonia. Kõdistamine on lubatud, aga mitte liiga pikalt, see ajab närvi.

3. Jäta talle märkmeid

Väikestes kirjakestes on armastus peidus. Toimiva sõnumi saatmiseks ei pea romaani kirjutama. Südamekujutis peeglil või sedelike köögilaual mõjuvad naistele nagu eriti hea amps šokolaadi.

4. Anna talle hingamisruumi

Klammerdujad ei tee lõpuks kedagi õnnelikuks. Ühises korteris on see peaaegu vältimatu, et ühel hetkel hakatakse üksteisele korralikult närvidele käima. Sel põhjusel tulebki endale leida koht, kuhu saab tagasi tõmbuda. Peaks õppima tunnetama, kui kaaslane tahab olla omaette ega pea sellest eraldi juttu tegema. Las ta räägib tundidekaupa sõbrannaga telefonis sel ajal, kui ta on vannis.

5. Pane prilllaua kaas alla

Isegi sellega võib naised õnnelikuks teha. Mitte et keegi rõõmupisaratesse upuks, aga kindlasti paneb ta seda tähele. See näitab, et naise soovid pole ühest kõrvast sisse, teisest välja jooksnud.

6. Küsi oma ämma käekäigu järele

See pole kuulujutt. Kui sa saad oma naise emaga sama hästi läbi kui su kallim, siis on teil suurem tõenäosus õnnelikuks suhteks. Keegi ei käsi ju iga nädal emandale helistada, piisab ka edastatud tervitusest. Tasub igal juhul meelde jätta, et naiste meelest on see tavaliselt suurepärane, kui nende perekonna vastu tuntakse huvi.

7. Kanna hoolt soojuse eest