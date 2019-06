Kuulsad paarid, kelle abielu sa enam ei mäleta

Angelina Jolie ja Brad Pitti abielu on palju kajastust leidnud, aga tihti unustatakse ära, et näitlejanna esimene abikaasa oli Jonny Lee Miller, kes kehastab praegu «Elementary» telesarjas Sherlock Holmesi. Näitlejad kohtusid 1995. aastal filmi «Hackers» võtetel ja abiellusid järgmisel aastal. Paar lahutas 2000. aastal.

Me teame, et Jennifer Lopez oli pikalt abielus laulja Marc Anthonyga ja enne teda tantsija ning koreograaf Cris Juddiga. Staari esimene abikaasa oli tollane modell ja näitleja Ojani Noa, kellega Jennifer abiellus 1997. aastal ja lahutas sellest järgmisel aastal.

«Rannavalve» staar Pamela Anderson abiellus Kid Rockiga 2006. aastal St. Tropezis jahi peal. Abielu kestis aasta ja neli kuud ning pärast lahutust lubas Pamela, et ei räägi Kid Rockiga enam kunagi.

«Suure paugu teooria» staar Kaley Cuoco ja tennisemängija Ryan Sweeting abiellusid 2013. aastal vaid kolm kuud pärast kohtingutel käimist. Abielu kestis 21 kuud ja ei lõppenud kõige roosilisemalt. Kaley kommenteeris oma abielu, öeldes, et ta abiellus kellegagi, kes muutus täielikult: «Inimene, kellega ma koos olin, ei olnud inimene, kellega ma olin tutvunud. Ja see ei olnud minu süü, see oli tema süü.»