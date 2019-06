Kuus asja, millega sa meestele muljet ei avalda

1. Meigiga liialdamine

Jah, me teame, et sa oled seda kuulnud, aga ei tee paha seda aeg-ajalt üle korrata. Ilmselt sulle meeldib ennast meikida ja selles pole midagi halba, aga tasub meeles pidada, et vähem on rohkem. Kui rõhutad silmi, jäta huuled neutraalseks ja vastupidi.

2. Liiga kõrged kontsad

Kõigepealt tasub kontsi jalga pannes meeles pidada, et kui sa ei saa nendega juba alguses kõndida, siis paari tunni pärast on sul nii valus, et see paratamatult rikub su tuju. Teiseks ei ole kontsadel koperdav naine just kuigi ilus vaatepilt.

3. Liigne enesekindlus, mis mõjub ülbusena

Enesekindlus on oluline, aga kui naine käitub niimoodi, nagu ta oleks kõikidest parim ja ootaks sellepärast lõputut imetlust, ei mõju see kuigi atraktiivselt. Meestele meeldivad naised, kes on vabad, lõbusad ja oskavad nautida elu ilusaid pisiasju. Kui sa teistele inimestele ülevalt alla vaatad, ei jäta sa endast head muljet.

4. Liiga paljastavad riided

Miniseelik ja avara dekolteega pluus ei ole hea kombinatsioon. Meestele meeldib, kui midagi jääb ka kujutlusvõime hooleks. Ole nagu prantsuse naised - pane miniseelik paari kõrge kaelusega pulloveriga või liibuv pluus laiade pükstega. Tasakaal ja kontrast.

5. Ekside taga rääkimine

Kui sa oled kohe algusest peale ekside teemal liiga avatud ja ei pea neid just hea sõnaga meeles, siis hakkab ta kartma, et teed temaga kunagi sama. Mitte kõiki detaile ei pea välja tooma.

6. Oma arvamuse puudumine