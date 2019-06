7 rannatrendi selleks suveks

Miski ei kuuluta suve saabumist kõlavamalt kui lillemustrid. Seega on lillelised bikiinid sel suvel kindel valik.

Kui oled oma «suveks vormi» eesmärkideni jõudmisega hilja peale jäänud, on kõrge pihaga ujumispüksid just need, mida vajad. Kui tahad oma keha visuaalselt saledamaks muuta, hangi endale lillelise või sümmeetrilise mustriga bikiinid.