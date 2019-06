Asi, millele prints Harry hotellis peatudes tähelepanu juhib

«Me ööbisime Harryga enne mängu hotellis. Ta pöördus hotellitöötaja poole ja lausus: «Panin täna hommikul tähele, et mu kohvi sees oli plastikust pulk ja siis ma sain oma särgi tagasi ja see oli samuti plastikkotis.» Nii see on. Mulle ei meeldi sellest rääkida, aga selline ta on. See on nende jaoks loomulik. Ei plastikule,» kirjeldas prints Harryt tema lähedane sõber, Argentiina polomängija Nacho Figueras.