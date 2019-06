Järgi neid nippe, et hoida päikeseprille kahjustumise eest

«Kõik päikeseprillid, hoolimata hinnast ja kvaliteedist, vajavad head hooldamist ja säilitamist. Vastasel juhul võivad ka kõige kvaliteetsemad klaasid ja raamid kergesti kahjustuda,» selgitas optometrist Merle Väljari.

Suvisel ajal on palju liikumist siseruumidest välja ja nii võib juhtuda, et ka päikeseprille peab tihedamalt ette panema ning ära võtma. Võib ka tunduda, et päikeseprillid on tugevamad ja neid ei pea nii palju hooldama kui tavalisi prille, kuid tegelikult kehtivad päikeseprillidele samad reeglid.

Optometristi sõnul ei tohiks päikeseprille kunagi visata lahtiselt seljakotti või käekotti, kuna on oht, et prilliklaasid võivad kergesti kriimustuda ja sangad väänduda. Ennetamaks päikseprillide kahjustumist, tuleks need alati asetada prillitoosi. Kui mingil põhjusel ei saa prillitoosi läheduses hoida, on selleks spetsiaalsed prillipaelad ja -ketid, millega saab prille kaela riputada. Lisaks pole hea idee asetada prille pealaele, kuna see painutab prillisangu ning peagi võivad hakata prillid silmade ette vajuma.

«Üks üldlevinud viga on ka see, kui päikeseprillid jäetakse autosse armatuurlauale. Temperatuur tõuseb tumedal pinnal päikese käes väga kõrgeks, mis omakorda kahjustab klaaside ja raami pindu. Prillid tuleb alati panna prillitoosi kohe kui neid ei kanta,» paneb Väljari prillikandjatele südamele.

Kindlasti peaks hoidma prillide ja päikeseprillide klaasid puhtad, sest läbi puhaste klaaside näeb paremini. Nahalt erituv rasv ja higi kulutab ja pleegitab raami. Seepärast tuleb klaase ja raami regulaarselt puhastada. «Rannas viibides tuleb päikeseprillid puhastada mageda veega liivast ja soolasest veest võimalikult kiiresti. Esmalt tuleks loputada prillid jooksva leige vee all ning seejärel pesta klaase spetsiaalse prillipuhastusvedelikuga ja lõpuks kuivatada pehme salvrätikuga,» selgitas optometrist ja lisas, et kui prillipuhastusvedelikku pole käepärast, võib klaase puhastada ka lahjendatud nõudepesuvahendiga, mis tuleb enne kuivatamist leige veega maha loputada. Vesi ei tohi kindlasti olla liiga külm ega kuum.

Instrumentarium Eesti optometristi sõnul tasub investeerida kvaliteetsetesse päikeseprillidesse, mis kaitsevad silmi ka sportides. Juhul kui mingil põhjusel inimene ei soovi või ei saa sportides päikeseprille kasutada, siis on selleks olemas spetsiaalsed erinevad peakatted nagu näiteks nokamütsid, mis varjavad samuti silmi päikese eest.