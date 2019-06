4 kontrollküsimust: kas oled läbipõlemise äärel?

Need neli küsimust peaksid aitama sul tuvastada, kas oled läbipõlemise äärel, kirjutab DailyMail. Kui vastasid suuremale osale «jah», tasub astuda samm tagasi. Läbipõlemine on praegusel aastaajal väga tavaline, kuna terve talve on tehtud tööd ning suve alguseks pole enamus töötajaid veel puhkusele jõudnud. Seega tasub olla tervisega ettevaatlik, jätta puhkeaeg vaid puhkamiseks ning leida endale viisid, kuidas energiat laadida.