Tõeline suvemaius: koogel-moogel Taani moodi

Kui Eestis süüakse suviti kama, siis taanlaste suvetoit on Koldskål. Seda saabki teha vaid soojal ajal, sest petti Taanis talvel ei müüda. «Soojal suvel teenivad piimatootjad suurt kasumit, sest petti müüakse hiiglaslikes kogustes,» ütles Taani suursaadik. Kuigi taanlased armastavad seda kogelmogelit meenutavat magustoitu väga, külalistele seda üldjuhul ei pakuta, sest see on liiga argine roog. Koldskåli tegemine on nii lihtne, et sellega saab hakkama ka nelja-aastane. Magustoitu lisatavaid küpsiseid ei pea ise tegema, sest neid müüakse kõigis poodides ja need on ka ühed odavamad.