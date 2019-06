Uuring kinnitab: rasedus on kehale sama kurnav kui tippsport

Värske uuring kinnitab, et rasedad naised kulutavad sama palju energiat kui vastupidavussportlased. Duke’i ülikooli teadlaste uuring avaldati ajakirjas Science Advances ning teadlased leidsid, et tippsportlaste maksimaalne energiakulu oli vaid natuke kõrgem kui rasedate naiste ainevahetuskiirus.

Uuring leidis, et füüsilise vastupidavuse ülempiir on 2,5kordne keha puhkeseisundi ainevahetuskiirus, milleks on enamike inimeste jaoks 4000 kalorit päevas. Kui naine on rase, on tema energiakasutuse ülempiir 2,2kordne puhkeseisundi ainevahetuskiirus, mis on üldisele ülempiirile väga lähedal.