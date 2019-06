Selleks, et suhe püsima jääks, tuleb teha valik hoolikalt ning hinnata, kui hästi te omavahel üldse kokku sobite. Samuti on oluline igapäevaselt panustada, et suhe elusana püsiks. Igal juhul tasub alati teineteisega aus olla. Millised on aga need sodiaagi esindajad, kelle «veres» on minemakõndimise geeni rohkem kui teistes?