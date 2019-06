Uuring: sinu ekspartnerite iseloom võib uut suhet mõjutada rohkem kui arvad

«On tavaline, et suhte lõppedes mõtlevad inimesed oma ekspartneri iseloomule ja otsustavad, et neil on vaja kohtuda uut tüüpi inimesega,» sõnab uuringu autor Yoobin Park ja tõdeb, et uuringu tulemused näitavad, et inimestel on siiski kalduvus jääda kindlale inimtüübile truuks, vahendab ScienceDaily.