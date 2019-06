Suur lapsenimede statistika: vähe on nimesid, mis on olnud populaarsed läbi 30 aasta

Statistikablogi kirjutab, et 30 aastat tagasi, sündide kõrgaja lõpul 1989. aastal sündis Eestis 24 318 last. Tänaseks loovad sel perioodil sündinud juba ise peret, sünnitavad lapsi ja valivad neile nimesid. Vahepealse ajaga on ühiskonnas toimunud palju muutusi, olulisemad neist on kindlasti Eesti taasiseseisvumine ja ühinemine Euroopa Liiduga. Kuidas ja kas on sellised sündmused mõjutanud vanemate otsust lapse nimevalikul ning kas värsked lapsevanemad eelistavad enda põlvkonna nimesid või on puhumas täiesti uued tuuled, sellest juba lähemalt.

FOTO: Statistikablogi

Suhteliselt vähe on nimesid, mis on olnud populaarsed läbi 30 aasta. Tüdrukute nimedest vaid Anna, Laura ja Maria. Enamus eelmise aasta populaarsetest nimedest olid 1989. aastal väga harva esinevad. Eriti paistab see silma tüdrukute puhul, kelle seas praegu 11 populaarsemast nimest üheksa olid 1989. aastal veel üsna tundmatud.

Praegu TOP 10s olevad eesnimed on enamasti «avastatud» 1990. aastate lõpus või uue sajandi alguses. Lapse nimevalikule aitavad kindlasti kaasa ka samal perioodil kõneainet pakkunud avaliku elu tegelased.

Lisaks uutele ja veel ainulaadsetele nimedele on inspiratsiooni leitud kaugemast ajast. Nii on näiteks TOP 20s olevad nimed Hugo ja Oskar ning Sofia, Emma, Emilia ja Adeele kaunid näited praeguste laste vaarisade ja –emade ajast.

FOTO: Statistikablogi

Millised nimed olid aga populaarsed 1989. aastal ja mis on neist praeguseks saanud? 1989. aastal populaarsed nimed võib jagada kolmeks: läbi aastate populaarsed nimed, endiselt kasutuses olevad, kuid väiksema populaarsusega ja täielikult populaarsuse kaotanud nimed. Pisut harvem, aga endiselt pannakse lastele 1989. aasta TOP 20st nimeks Aleksandra, Kristina, Kristjan ja Sander. Oma populaarsuse on aga täiesti kaotanud nimed Kadri, Olga, Triin, Madis ja Taavi.

Praegu populaarseid nimesid vaadates paistab, et üldine suund on rahvusvahelisemate nimede suunas. USAs oli 2017. aastal Sophia viiendal ja Sofia 15. kohal, Mia kuuendal kohal, Emma esimesel kohal ja Emily 12. kohal. Esisajast leiame ka Emilia, Nora ja Anna. Seega on Eestis TOP 10 tüdrukunimedest seitse populaarsed ka USAs. Poiste nimedest oli Oliver üheksandal, Sebastian 22. ja Robert 65. kohal.

Kui palju mõtlevad lapsevanemad tänapäeval sellele, et laps saaks oma nimega tulevikus lihtsamalt hakkama ka mujal maailmas? Kõige keerulisemaks teevad nimekandja olukorra täpitähed. Läbi aegade on kõige populaarsemad täpitähtedega nimed Eestis olnud Jüri, Tõnu ja Ülo ning Ülle, Külli ja Kätlin.

Eelmise aasta esikahekümnes ei olnud aga ühtegi täpitähte sisaldavat nime. Üldse on kõige rohkem täpitähtedega nimesid 1940ndate alguses sündinud meestel ja 1960ndate alguses sündinud naistel. Poistel hakkas täpitähtedega nimede hulk vähenema 1980ndate ja tüdrukutel 1990ndate lõpus. Praegu saavad mõnda täpitähte sisaldava nime vaid 1 protsent poistest ja alla kahe protsendi tüdrukutest. Siingi on nimemood muutunud ning enamasti saavad praegused lapsed Ä-tähte sisaldava nime: Säde, Kätriin või Kärt ning Pärtel, Märten või Märt

FOTO: Statistikablogi