3 disainerkotti, mis ei lähe iial moest

Rõivabrändi Neiman Marcus asepresident Tracy Bradford annab nõu, kuidas tuleks disainerkotti valida. Kindlasti on oluline pöörata tähelepanu värvile: «Ma soovitaksin musta, beeži, halli ja tumesinist. Neid värve saab kanda aastaringselt,» sõnab ta. Teine oluline aspekt on koti funktsionaalsus. Kas kotil on sees lukk? On tal sisetaskud? On tal väline tasku näiteks telefoni jaoks?

Kui otsuse langetamine on siiski keeruline, siin järgnevad kolm disainerkotti on ajatud ja ei lähe kunagi moest.

Klassikaline klapiga Chaneli kott

Bradford selgitab, et seda klassikuks saanud Chaneli kotti tutvustati esimest korda 1980ndatel ja alates sellest hetkest on kotist saanud ikoon. Koti tepitud pealispind on austusavaldus jakkidele, mida Chanel isiklikult armastas ratsutades kanda.

Saint Laurenti Cassandra logo ja klapiga kott

Yves Saint Laurent disainis selle klapi ja logoga koti 1961. aastal ja graafilise disaineri Cassandra poolt loodud YSL logo on siiamaani moetööstuse üks tuntumaid. Kotil on pikk rihm, mis tähendab, et seda saab kanda nii risti üle kui ka topeltrihmaga õla peal, muutes koti funktsionaalsemaks.

Fendi Peekaboo kott