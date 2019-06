Paratamatult on igas suhtes arusaamatusi. Igaüks meist seisab silmitsi omaenda nõrkade külgedega. Inimestega on lugu selline, et me elame oma individuaalsetes väikestes lõksudes. Mõned meist sünnivad nendesse lõksudesse, ülejäänud aga loovad need elu käigus, kirjutab Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.