Värskelt vallaline? Siin on 10 asja, mida pead kindlasti tegema

Kui sa oled hiljaaegu suhte lõpetanud, siis siin on mõned nõuanded, mida võiksid teada ja järgida.

Poputa ennast

Olgu selleks spaakülastus või massaaž, enda poputamine on mõnusaim teraapiavorm. Kui sa võtad ühe päeva, et selle endale pühenduda, tajud kohe suurt erinevust, seega löö jalad seinale ning naudi!

Veeda aega lähedastega

Sinu tugisüsteem on see, mis aitab sul mustast august välja ronida. Kui sind ähvardab kurbus, otsi lohutust sõprade ja lähedaste hulgast. Isegi, kui sa tunned end üksildasena, suudavad ehk su kallid sulle seltsi pakkuda.

Mõtiskle tuleviku üle

Pärast lahkuminekut kipud sa tõenäoliselt mõtlema palju selle üle, mis kõik oli. Kõige parem viis minevikuga hüvasti jätta, on pöörata pilk tulevikku. Mõtle, mida sa tahaksid teha ja mis on need asjad, mis aitavad sul edasi liikuda. Ning seejärel meenuta endale, et selle inimesega suhte lõpetamine on parim viis, et jõuaksid lõpuks sinna, kuhu sa tahad jõuda.

Ära kaota lootust

«Ma ei seksi enam kunagi! Kõik mehed on lollid!» Selliseid deklaratsioone armastavad paljud südamevalus naised, kuid see on toksiline mõtlemine, mis aitab kurbuse vastu vaid ajutiselt. Kui sa hakkad taas armastusse uskuma, leiab see paratamatult ka sinu juurde tee.

Lõpeta suhtlemine

Kuigi mõned inimesed usuvad, et eksiga on võimalik sõbraks jääda, siis ka kõige ilusama lahkuminekuga käib kaasas lein ja valu. Kui sa oled pidevas kontaktis kellegagi, kellega sa oled olnud väga lähedane, ei lase sa tunnetel loomulikul teel lahtuda. Parim on lõpetada kogu suhtlus või kui te peate laste pärast ikka vahel kontakti hoidma, siis on parem, kui see on selgelt paika pandud ja minimaalne.

Ära võitle oma emotsioonidega

Mida rohkem sa oma tundeid alla surud, seda tõenäolisemalt sa eksi osas kibestunud oled. Pole vaja lahkuminekuvalu üksi taluda, raskusi ei pea kandma vaakumis. Ava end oma usaldatud sõpradele või terapeudile ja tööta oma tunded läbi.

Saa oma seksuaalsusega tuttavaks

Su keha on imeline! Kõige parem viis taas üles leida oma enesekindlus, on leida kontakt oma seksuaalse küljega. Flirdi julgelt, soeta mõned mänguasjad, õpi end uuesti tundma.

Leia uus hobi

Kuigi oma tunnetega tuleb tegeleda, pole mõtet ka koguaeg eksi peale mõtelda. Leida mingi tore hobi ja vii mõtted mujale, soovitab The Frisky.

Mine puhkusele

Paki asjad, kutsu sõbrannad kaasa ja sõitke Pärnu randa või Helsingisse linnapuhkusele. Spontaansed seiklused on alati lõbusad ning ole valmis, et võid sattuda väga ägedatesse kohtadesse ja kohtuda toredate inimestega.

Leia oma fookus