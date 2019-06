Suhteeksperdid paljastavad esimese kohtingu ohumärgid

Cosmopolitan vahendab suhteekspertide nõuandeid.

1. Kui su kaaslane nõuab sinu eest tellimist

«Isegi, kui arvad, et see on armas või romantiline, võib see tegelikult olla ohumärk. Kui su kaaslane tellib sinu eest, võib see näidat, et tegemist on kontrolliva inimesega,» ütleb LaVonya Reeves, Redboundlovers.com looja.

2. Kui tal puudub oma arvamus

«Elu vabalt võtmine on üksi asi, aga sootuks teine on olla täiesti ilma oma arvamuseta ja seda igal teemal peatudes. Kui su kaaslane nõuab, et sina kõik kohtingut puudutavad otsused teeksid, võib tal olla probleeme väga madala enesehinnanguga,» ütleb kohtinguekspert Trish McDermott.

3. Kui tema sõnad ja teod ei ole kooskõlas

«Suur ohumärk on see, kui inimese sõnad ja teod ei sobi kokku. Näiteks kui sinu kohtingukaaslane räägib sulle, et keskkonnasäästlik käitumine on tema jaoks prioriteet number üks, aga samal ajal joob kõrrest ja võtab kohvitopsile plastikust kaane,» kirjeldab Elisa Robyn, 12radio taskuhäälingu saatejuht.

4. Kui ta kritiseerib oma ekse

«Kui su kaaslane veedab teie esimese kohtingu oma eksi halvasti taga rääkides, on see märk, et peaksid kiiresti põgenema,» soovitab psühhoterapeut Christine Scott-Hudson.

5. Kui ta on üleüldiselt väga kriitiline

«Eriti suur ohumärk on kriitilisus esimestel kohtingutel. Kui su kaaslane viskab terve aja teiste üle halba nalja ja on väga kriitiline näiteks oma vanemate, sugulaste, sõprade, ülemuse ja töökaaslaste suhtes, võid sa kohtingul olla nartsissistliku mehega,» ütleb Scott-Hudson.

6. Kui ta kaebab terve aja

«On üks asi tunda ennast mugavalt ja rääkida vabalt, aga hoopis teine asi on pidevalt kaevata. Sa ei pruugi sellest küll kohe aru saada, aga inimene, kes terve esimese kohtingu kaebab erinevate asjade üle, võib maadelda madala enesehinnangu ja negatiivsete tunnetega,» ütleb Pleines.

7. Kui ta ei suuda endast rääkimist lõpetada