Just need on asjad, mida peaksid tegema, kui on oht tööintervjuule hilineda

Alati tuleks kõik asjad selleks päevaks ette ära planeerida, et ei tekiks hiljaksjäämise ohtu ja parem on alati varem kohale jõuda. Siiski ei saa elus kõike ette planeerida ja nii võibki juhtuda, et jääd oma töövestlusele hiljaks.

Siit leiad mõned nipid, kuidas oma viga parandada ja eksimus heastada

Teavita oma hilinemisest

Austa oma tööandjat ja teavita teda koheselt, kui aimad, et õigeks ajaks töövestlusele ei jõua. Selle asemel, et loota, et kõik sinu ees olevad valgusfoorid muutuvad ootamatult roheliseks, peaksid pöörduma oma tööandja poole ja küsima, kuidas oma eksimus heastada.

«Mida rohkem sa saad suhelda, seda paremasse valgusesse see sind seab,» ütles inimressursside strateegia töörühma tegevjuht Amy Polefrone. Kindlasti anna teada ka seda, kui palju sa hiljaks jääd ja ütle tööandjale, et tuled kindlasti vestlusele. Parem on siiski veidi hiljaks jääda, kui üldse mitte kohale ilmuda.

Võta vastutus

Oluline on siinkohal tunnistada oma eksimust, mitte hakata hilinemises teisi süüdistama. «Meid ei huvita, miks te hilinesite. Fakt on see, et te hilinesite,» ütleb Polefrone, «ärge otsige vabandusi.»

Tähtis on vabandada, sest vabandamine tähendab ka vastutuse võtmist. Ainult kedagi teist oma hilinemises süüdistamisel muudate oma vabanduse nõrgemaks. «Kui teate, et hilinete näiteks 30 minutit, siis helistage oma tööandjale ja vabandage tema ees, nii kuuleb ta ka, kui siiralt te seda vabandust mõtlete,» ütleb Polerone.

Arvesta seda, et intervjuu võidakse tühistada või uuel ajal teha

Ole valmis selleks, et tööandja võib intervjuu tühistada või uue kuupäeva paika panna, sest sinu intervjuuks on aeg ette planeeritud ja seetõttu on ka muud tegevused edasi lükatud. Tööandja pole kohustatud sinu hilinemise tõttu edaspidiseid toimetusi uuele ajale paigutama. Kahjuks võib hilinemine anda ka signaali sinu tulevasele tööandjale selle kohta, et sul võib tekkida ka oht edaspidi tööle hilineda.

Võib olla pead mitu korda vabandama

Tunnista, et hilinesid ja keskendu nüüd tööintervjuule. Hilisem saabumine on juba häiriv ja proovi seda edaspidi mitte teha. «Me kõik teeme vigu. Öelge, et teil on kahju ja liikuge edasi,» ütles Polefrone, märkides veel seda, et kandidaadid võivad saata hiljem e-kirja, tänades tööandjaid nende mõistva suhtumise eest, mis pole absoluutselt vajalik.