5 olulist asja, mida naised kipuvad meeste puhul unustama

1. Mehed hindavad oma privaatsust sama kõrgelt kui meiegi

Kui meil on paha tuju ja tahame üksinda olla, siis eeldame, et partner saab sellest aru ja ei küsi palju küsimusi. Mille me aga tihti ära unustame on see, et ka mehed tahavad oma ruumi ja privaatsust.

Lase oma kallimal sõpradega koos aur välja lasta ja ära mossita, kui ta natukene ruumi tahab. Austa tema piire, nagu tema austab sinu omi.

2. Mehed ei pea alati initsiatiivi haarama

Kui ta sind armastab, siis pingutab ta hea meelega, et sulle rõõmu teha, lilli tuua ja ägedaid kohtinguid planeerida, aga mõnikord võiksid sa ka ise initsiatiivi haarata. Üllata oma meest ja planeeri teile kahele äge nädalavahetus linnast eemal või broneeri õhtusöögiks laud.

3. Kõik mehed ei peta ja valeta

Kui sul on olnud meestega halbu kogemusi ja oled varasemates suhetes haiget saanud, tuleb siiski meeles pidada, et mitte kõik ei ole ühesugused. Kui tahad salamisi uskuda, et mehed kohtlevadki sind halvasti, siis suure tõenäosusega nii ka läheb. Usu parem, et on olemas palju heade kavatsustega mehi, sest tõesti on, ja anna neile võimalus.

4. Mehed ei pea ebanormaalselt kõrgeid nõudmisi täitma

On loomulik, et sul on oma standardid ja sa ootad, et sind koheldaks teatud viisil ja see ongi õige. Kui aga ootad mehelt ebamõistlikult palju ja kaebad, et ta sinu nimel nahast välja ei poe, ära üllatu, kui ta sinu kõrvale kauaks ei jää. Jah, muidugi peab ta sind hästi kohtlema, aga kui suhtud temasse kui oma teenijasse, ei ole see õiglane ja ükski mees ei pea sellist käitumist taluma.

5. Sa ei pea teda muutma

Kompromiss on õnneliku suhte aluseks, aga kui sa oled teise inimesega koos, tahtes teda pidevalt muuta, ei toimi see pikas plaanis. Mehed ei oota, et sa neid muutma hakkaksid. Kas sulle meeldiks, kui su partner tahaks sinu puhul kõiki asju muuta? Vaevalt küll.