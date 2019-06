Üks üllatav toode, mida peaksid kasutama kõik värvitud juustega inimesed

Viimase paari aastaga on turule tulnud palju juuksehooldusvahendeid, mis kõik väidavad, et nad kaitsevad meie juukseid päikeselt tuleva kiirguse eest ja hoiavad ära juustekahjustused nagu rabenemine ja kuivus ning annavad juustele kauni sära. Aga kas need tooted tõesti toimivad? Kas me peame tõesti kaitsma oma juukseid päikese eest? Lõppude lõpuks on juuksed ainult surnud rakkude kogum.

Professionaalsed juuksurid annavad nõu.

Just nagu päike mõjutab nahka, mõjutab see ka sinu juukseid

Nii nagu sa kaitsed oma nahka päikesekaitsetoodetega, siis on hea, et juuste puhul teeksid seda sama. New Yorgis Antonio Prieto salongis töötav juuksur, Laura Dyer selgitas, et päike põhjustab juuste küünenaha avanemise, mis võimaldab niiskust ja isegi melaniini eemaldada. Tulemuseks on kuivad juuksed, tuhmunud salongivärv või heledam loomulik värv.

Salongis juuste värvimine pole just kõige odavam tegevus, seetõttu kui lähed päikese kätte pikemaks ajaks ilma oma juukseid kaitsmata, siis võid lõpuks kulutada rohkem raha nende värvimisele. Päikesekiirgus lagundab juuste valgud, mis põhjustavad juuste purunemise ja lõhenemise. UVB-kiired oksüdeeruvad ja purustavad juukse valgud, mis hoiavad neid tervena.

Kõik kaitsevahendid ei ole samad

Oluline on märkida, et nende vahe on SPF-is (päikesekaitsefaktor), näiteks SPF 30, 40, 50 jne ja nende toodete vahel, mida reklaamitakse UV-filtritena või UV-kaitsena. «SPF on tavaliselt seotud naha päikesekaitsevahenditega,» ütles Dyer. Siiski on turul mitmeid juuksehooldusvahendeid, mis sisaldavad kaitsmiseks laia spektriga SPF-i. Need tooted, mis sisaldavad SPF-i võivad kaitsta ka teie peanahka päikesepõletuse eest, mis on sageli unustatud ala.

«Kuigi UV-kaitsevahendid võivad kaitsta teie juuksekarvu, ei pruugi nad tingimata sisaldada SPF-i. Seega, kui sa ei näe sildil olevat SPF-i numbrit, ära eelda, et see sinu peanahka tegelikult kaitseb,» ütleb Linda de Zeeuw, New Yorkis Brooklynis asuva Rob Peetoomi salongi juuksur. «Kui toode on mõeldud ainult kaitsmiseks, kuid ei sisalda loetletud SPF-numbrit, ei saa te tõesti öelda, kas see on tase 2 või 40.»

Kas me tõesti peame neid vahendeid kasutama?

Sa ei saa vähki, kui juustel päikesekaitsevahendeid ei kasuta, aga kui soovid oma juuste kvaliteeti tõsta, siis võiksid neid vahendeid kasutada. Oluline on päikese käes viibides kasutada just SPF-i sisaldavaid tooteid. «Juuksed puutuvad kokku sama kiirgusega nagu meie nahk ja me oleme harjunud kaitsma nahka päikesekaitsetoodetega, kuid me unustame sageli, et juuksed vajavad ka midagi,» ütles de Zeeuw.

Ta selgitas ka, et SPF juuksehooldusvahendid on eriti kasulikud värvitud juustega inimestele.