Harjumused, mis hävitavad sinu unerežiimi ning kavalused, kuidas neid parandada

Ameerikas tehtud uuringutest tuleb välja, et vähem kui seitse tundi ööund võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, alates hüpertensioonist (püsivalt normaalsest kõrgem arteriaalne vererõhk) kuni südamehaiguste ja insuldini välja. 2019. aasta mais tehtud uuringus leiti, et unehäiretega inimesed on tõenäolisemalt rasvunud ja neil võivad tekkida erinevad ainevahetushäired.

Keskkonnateadlane Natalie Dautovich rõhutab, et sügav ja kvaliteetne uni on oluline kognitiivseks, füüsiliseks ja sotsiaalseks toimimiseks. Natalie toob välja levinumad põhjused, mis unekvaliteeti halvendavad ja kuidas neid vältida.

Liigne töötamine

Töötamine kipub olema peamine põhjus, miks inimese uni on häiritud. Paljuski on see seotud pikkade tööpäevadega ja ületundide tegemisega. Selle muutmiseks proovi oma tööaega paremini planeerida ja kohtumisi hilisõhtusse mitte lükata. Uuringud on näidanud, et magades hommikul ühe tunni kauem, väheneb ka inimese väsimustunne.

Nutiseadmete kasutamine enne magamaminekut

Oled ilmselt kuulnud, et nutiseadmeid ei ole soovitatav voodis enne magamaminekut kasutada. Mobiiltelefoni, sülearvuti või e-lugeja kasutamine enne magamaminekut võib segada sinu ööpäevarütmi. Vastavalt Brighami 2014. aastal tehtud uuringule, mis võrdles e-lugejaid traditsiooniliste raamatutega, leidsid teadlased, et elektrooniliste seadmete sinine valgus vähendas melatoniini ja mõjus halvasti hommikusele valvsustundele.

Proovi nutiseadmeid enne magamaminekut mitte kasutada ja kui sul on soov lugeda enne magamajäämist mõnda raamatutu, siis loe pigem mõnda kõvakaanelist raamatut kui e-lugerit.

Alkoholi tarbimine enne magamajäämist

Leidub neid inimesi, kes tarbivad enne magamajäämist alkoholi, sest nad väidavad, et see aitab neil paremini uinuda. Alkohol võib algul mõjuda tugeva rahustina, kuid tegelikult halvendab see meie unekvaliteeti. Kliiniliste ja eksperimentaalsete uuringute 2013. aasta aprillis kirjutatud artiklist selgus, et suured kogused alkoholi ei häiri ainult unekvaliteeti, vaid takistavad ka une taastavaid funktsioone. Teadlased leidsid, et see kehtib suurtes kogustes alkoholi tarbimise puhul.

Lahendus on äärmiselt lihtne: vähenda joodavaid alkoholikoguseid või mis veelgi parem, ära tarbi üldse alkoholi.

Pidevad unehäired

Isegi, kui sa viibid voodis kaheksa tundi, aga ärkad sageli üles, ei tunne sa, et oleksid välja puhanud. Ka väike aknast tulev valgus või müra võivad takistada sügavasse unne jäämist. Tel Avivi Ülikooli psühholoogiateaduskonna uurimuses leiti, et katkenud uni avaldab kehale samasugust mõju kui magada järjest neli või vähem tundi. Pole üllatav, et selline uni põhjustab raskusi mõtlemisel, vähendab tähelepanuvõimet ja põhjustab halba tuju.

Isegi, kui katkestused on vaid viis minutit, võivad need põhjustada tõsiseid tagajärgi. Häirete piiramiseks sea oma telefon enne magamaminekut automaatselt tagasi unerežiimi. Abiks võivad olla ka unemaskid ja kõrvaklapid.

Trenni vahelejätmine

Võib juhtuda, et mõni päev tunned end väsinuna ja ei jaksa trenni minna, kuid tegelikult võiksid seda ikkagi teha, sest trenn aitab parandada unekvaliteeti ja vähendada unisuse tunnet. On jõutud järeldusele, et treening edendab une tõhusust ja kestust, olenemata tegevuse liigist ja intensiivsusest, eriti keskealiste ja eakate inimeste puhul ning samuti erinevate haiguste käes kannatavate inimeste puhul.

Lahendus võib peituda selles, kui muudad oma treeningprogrammi nii, et saavutaksid parema une. Treenides ennast õigesti, paraneb ka unekvaliteet.

Suur stress

Kõrge stress ja halb uni võivad põhjustada väsimust, sest väsimustunne tekitab omakorda stressi ja muudab keeruliste olukordadega tegelemise raskemaks. Kõrge stressi all kannatavad inimesed on öösel rohkem ärkvel ja uinumine on raske. Seevastu madalama stressitasemega inimesed magavad öösel paremini.

Siinkohal võiksid proovida mediteerimist.

Liigne kohvi tarbimine

Kofeiin annab päevale küll palju energiat ja parandab tähelepanuvõimet, kuid jääb sinu kehasse veel tundideks pärast selle tarbimist, mis tähendab, et see võib raskendada magama jäämist, kirjutab HuffPost.