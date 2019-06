Lapserööv või ametnike tegemata töö? Kaks ema jäävad lasteta

Täna kell 21.00 uurib Kanal 2 ajakirjanduslik telemagasin «Radar» läbi kahe loo, kes on süüdi selles, et ametnikud on kaks noort ema oma murega üksi jätnud? Saate avalugu räägib Oksanast, kellelt endine elukaaslane lihtsalt lapse ära viis. Kas tegemist on lapserööviga või ametnike tegevusetusest tingitud JOKK-skeemiga? Teine lugu toob vaatajateni loo Itaaliast tagasi Eestisse elama tulnud emast, kes võitleb riigi ja kohaliku omavalitsusega, et erivajadusega lapsele abi saada.