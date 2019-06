Kuidas panna meik püsima ka kõige palavamal päeval?

Suvi on tore, kuid mõte, kuidas meik sulab ja nahk higist leemendab, pole just kuigi meeliülendav. Kas selle vastu üldse annab midagi teha?

Väljaanne Brigitte küsis Givenchy meigikunstnik Nevil Alem-Awatilt nõu, mida peale hakata. Selgub, et oma salanipid on jumestajal täiesti olemas.

Näiteks segab ta peel-off-maski jumestuskreemiga, et viimane paremini püsiks. Segamisel peab aga ülimalt ettevaatlik olema. Nimelt kui paned liiga palju maskimaterjali jumestuskreemi, on tulemus hoobilt väga kehv — seepärast on see nõks pigem proffide pärusmaa. Mask peab olema loomulikult värvitu.