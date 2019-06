5 põhjust, miks tomatimahl peaks olema sinu selle suve jook

Tomatid on üks kõige kontsentreeritumaid lükopeeni allikaid. Lükopeen on karotenoidide hulka kuuluv pigment, mida leidub rohkesti küpsetes tomatites, mis on nende punase värvuse peamine põhjustaja. Lükopeen võib aidata vähendada südame-veresoonkonna haiguste riski, pakkuda põletikuvastast toimet kehakaalu juhtimiseks ja kaitsta erinevate vähivormide eest.

Tänu tomatimahlas sisalduvale lükopeenile, aitab ühe klaasi tomatimahla joomine vältida paljude vähivormide teket. Erinevad raportid on näidanud, et lükopeenil on põletikuvastane ja vähivastane toime, mis on seotud rinna-, eesnäärme - ja kopsuvähi ennetamise riskiga. Kliinilised uuringud näitasid, et lükopeen võib peatada rakkude kasvu ja tappa vähirakke ilma normaalsete rakkude sekkumiseta. Samuti selgus, et lükopeen aeglustab kasvaja teket maksas, kopsudes, eesnäärmes, rinnas ja käärsooles ning kaitseb eesnäärmevähi eest.