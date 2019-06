Lugeja suveseiklus: sõprus, millest kasvas kaunil suvel kuum armusuhe

Minu imeline tundemaailm on alguse saanud eriti meeldivast suhtest, mis nagu kestaks siiani. Öeldakse, et julge unistada ja see täitub ootamatult.

Kunagi keskkooli aegu oli meie tutvusringkonnas hästi šarmantne noormees, kes oli minust mitmed aastad vanem. Oi kuidas ta mulle meeldis! Me olime lihtsalt head sõbrad aastaid. Ta kolis välismaale ja aeg-ajalt käis ikka Eestis - kodulinnas.

Ja siis kunagi hiljem kohtusime ühel kaunil suvel ja siis juhtus midagi nii erilist, mis avas minu tundemaailma põhjalikult. Me veetsime koos nädalavahetuse - jalutasime vanalinnas, nautisime kohvikuid, armatsesime kinos ja hiljem hotellitoas. Neid kordi oli veel, mis toitsid mu hinge ja rõõmustasid meelt. Iga kohtumine tundus taas uus ja huvitav, imeline. See suhe ei viinud abieluni ja lapsi meil pole, kuna tegemist on vaba hingega, kes naudib elu.

Olen oma eluga edasi läinud ja leidnud kellegi, kes on jätkuks sellele kuumale suhtele. Olen ennast «valguse paistel soojendanud», et armastust jagada ja head endale tõmmata. See on üks mõnus tunne, kui saad armastada ja armastust tunda.

Täna on jahedam suvepäev, aga tunnen kuidas päike paistab ikka minu sees. Ärge kaotage lootust, kuskil on keegi teie jaoks olemas.

***