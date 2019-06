Maailmameistri retsept: see kokteil hoiab pea selgena ja mõtted puhtana

Võidukokteili autor, Laur Ihermann kõneles oma inspiratsiooniallikast: «Igapäevaelus oleme pidevalt segaduses asjadest, mis meid ümbritsevad, olgu selleks viis, kuidas me näeme asju, kuidas me neid maitseme või milliseid värve me näeme. Seetõttu olen ma valmistanud enda kokteili läbipaistvana. Sulgege enda silmad, puhastage enda mõtted ettekujutustest, mida värvid teile annavad, vabastage enda meeled, eemaldage taust ja nautige seda jooki. Selles mokteilis on kofeiin, et avada Teie meeled seiklusteks, valge šokolaadi siirup, et teha elu magusamaks, tüümian, mis annab mokteilile keha ja mõistagi mineraalvesi, et puhastada meeled. Namaste!»