6 trikki tursete ja veepeetuse vastu jalgades

Veepeetusel on palju põhjuseid, ent kõige sagedasemad, mis ei ole haigustega seotud, on tingitud kas pikast seismisest või istumisest, hormonaalsetest kõikumistest nii PMSi kui raseduse ajal, liigsest soolatarbimisest, alatoitumisest, kilpnäärme alatalitlusest, ravimite kõrvaltoimetest ja liiga vähesest vedeliku tarbimisest. Suvel aga juhtub see, et vesi koguneb ka teistesse kehapiirkondadesse. Sellest siis paistes jalad või jalalabad, käed või isegi tursunud nägu.

Kui valu on tunda, siis on põhjuseks see, et vesi venitab ja tõmbab naha pinevile. Reeglina on sellised vedelikupeetused üsna süütud ja need võtted peaksid asja tublisti parandama või mure suisa kõrvaldama.

1. Vähenda soola ja suhkrut

Liigsed suhkur ja sool kehas seovad endaga suurt veekogust, mis võivad tekitada veepeetust. Seepärast oleks esimene tark tegu tarbida vaid värskeid toiduaineid, mitte töödeldud, kuna neis on vähem naatriumi, sellevõrra aga rohkem mineraalaineid, mis ennetavad veepeetust.

2. Panusta mineraalainetele

Toiduainetes võiks olla palju kaaliumi, magneesiumi ja vitamiin B6, kuna need on organismi «veevärgiga» otseselt seotud ja transpordivad liigse vee kehast neerude kaudu ära. Kaaliumi ja magneesiumi leidub näiteks rohelises köögiviljas, pähklites, tumedas šokolaadis ja täisteratoodetes. Vitamiin B6 esineb nii kartulites, ubades, ananassis, kurgis kui arbuusis.

3. Vahelduvdušš

Kuna veresooned laienevad soojaga ja ahenevad külmaga, siis pakub vahelduvdušš kiiret leevendust. Tugev jahutamine transpordib liigse vee välja. Vahelduvdušš tugevdab ka koeelastsust ning treenib kokkutõmbumise ja lahtilaskmise kulgu.

4. Joo palju vedelikku

Kõlab paradoksaalselt, et vesi aitab vee vastu, ent ometi on just nii, et keha salvestab veepuuduse korral kogu vedeliku, mida ta saab. Selleks, et veri saaks kenasti voolata, rakud puhastuda ja mürkained kehast välja uhada, vajab keha vett. Ka raviteed on abiks, eriti nõges, kaselehed, võilill ja põldosi.

5. Pidev liikumine

Loo oma päevakavasse pidevaid kehalisi tegevusi. Piisab täiesti igapäevasest jalutuskäigust, treppidest kõndimisest ja rattasõidust.

Kui sa istud töö tõttu palju, siis tõuse vähemalt kord tunnis püsti ja lõdvesta oma lihaseid.

6. Väldi kitsaid riideid