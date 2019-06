Treeningute näohooldusrutiin: mida teha enne ja pärast trenni?

Jõusaalis trenni tehes pead arvestama, et erinevad inimesed katsuvad sama seadet ilma seda desinfitseerimata. Kahjuks on näo puudutamine vältimatu ja nii levivad erinevad bakterid ja mikroobid ka sinu nahale. Kui arvad, et sa ei puuduta oma nägu, siis eksid. On öeldud, et keskmine inimene puudutab oma nägu 2000 kuni 3000 korda päevas. Me ei ütle, et jõusaal hävitab su nahka ja peaksid seda vältima, kuid on mõningaid asju, mida tasub meeles pidada, kui sa armastad trenni teha, aga soovid hoida oma jume puhta ja tervena. Siit mõningad näpunäited, mida saad teha.

Kui saad, siis ära meigi

«Kui kavatsed treenida, siis on kõige parem seda teha puhta ja meigivaba näoga, kuna sinu keha kuumeneb treeningu ajal, avanevad poorid ja sa ei taha, et meik satuks pooridesse,» ütleb doktor Manish Shah. On mõisteteav, et kõik inimesed ei tunne ennast ilma meigita mugavalt, kuid sel juhul tuleks kasutada meiki, mis ei ummista poore. Kindlasti tuleks kasutada niisutavaid tooteid, et nahale ei tekiks raskustunnet.

Pese alati pärast treeningut oma nägu

See on kohustuslik, vahet pole, kas kasutad meiki või ei kasuta. Väga oluline on pärast treeningut õrnalt nahka puhastada, et eemaldada treeningu käigus tekkinud bakterid ja higijäägid. Samuti on kasulik lasta nahal jahtuda, et vältida veresoonte purunemist ja taastada kiiremini normaalne nahatemperatuur.

Kanna spordikotis kaasas nahatoonikut

Teine võimalus, kuidas vabaneda liigsest mustusest ja õlist, on nahatooniku kasutamine. Kasutada võiks toonikut, mis sisaldab selliseid toimeaineid nagu salitsüülhape või glükoolhape.

Salitsüülhape on eriti kasulik neile, kellel on rasune nahk, sest salitsüülhape teeb suurepärase töö õli tootlikkuse piiramiseks. Nii salitsüül- kui ka glükoolhapped on suured keemilised koorimisvahendid, mis aitavad ära võtta selle higi kihi, mis on jäänud nahale pärast treeningut. Kasutage toonikut nii kaela kui ka rindkere esi- ja tagakülje pühkimiseks ning kindlasti ei tohiks ära unustada ka oma dekoltee puhastamist. Ülitundliku naha puhul tuleks nõu küsida dermatoloogi käest, kes aitab vajalikud vahendid leida.

Vali õige jõusaalirätik

Jõusaalis käies võidakse teile pakkuda ka rätikut, millesse ennast kuivatada, kuid tegelikult sa ei tea, kuidas seda puhastatakse ja milliseid vahendeid selleks kasutatakse. Kindlasti tuleks see välja selgitada, et ei tekiks allergilist reaktsiooni. Jõusaalirätikut tuleks eriti hoolikalt pesta, sest sinna on bakterid usinad oma pesa tegema. Kõige parem on kasutada rätikut, mis sisaldab hõbedakiude, sest hõbedakiud annavad rätikule antimikroobsed omadused.

Puhtus on võti ja jõusaalirätikut kasutades uuri kindlasti, kui tihti nende poolt antavaid rätikuid pestakse. Võimaluse korral võta kaasa enda rätik.

Hoia enda juuksed näost eemal

Kui sul on pikemad juuksed, mis kehtib nii meestele kui naiste puhul, on kõige parem neid hoida treeningu ajal näost eemal. See aitab vältida õlide ummistumist. Ettevaatlik tuleks olla ka peapaelu kasutades, need võivad olla nii head kui halvad, sest aitavad higi silmadest eemal hoida, kuid võivad ühtlasi ka higi kinni hoida, mis omakorda soodustab akne tekkimist.

Ära katsu oma nägu!

Sellest oli ka varasemalt juttu, et treeningsaalis kasutatavaid seadmeid kasutavad ka paljud teised inimesed, mis tähendab seda, et bakterid jäävad nendele seadmetele alles ja kui sa oma nägu katsud, satuvad need samad bakterid sinu näole. Kindlasti puhasta oma nägu peale treeningut ära.

Treeningujärgse punetuse vähendamiseks kasuta jääd