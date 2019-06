Igapäevased harjumused, mis takistavad sul unistuste keha saavutamast

1. Sa jätad hommikusöögi vahele

Olgem ausad, meil on peaaegu alati hommikuti kiire ja vahel tundub hommikusöögi vahele jätmine hea idee, kuidas aega juurde võita. Me arvame, et kui sööme varajast ja tervislikku lõunat, teeme hommikuse puudujäägi heaks. Kahjuks see nii ei toimi. Hommikusööki nimetatakse päeva tähtsaimaks eineks põhjusega. Kui hommikusöögi vahele jätad, sööd suure tõenäosusega päeva jooksul tavapärasest rohkem. Teiseks hakkab su keha energiat võtma lihaste arvelt ja seda sa ju ei taha?

2. Sa treenid valesti

Treeninguga on väga lihtne üle pingutada, kuid sama halb on ka pikaks ajaks sama koormuse juurde jääda, mis tähendab, et sa võtad oma lihastelt võimaluse kasvada ja areneda. Kui treening ei ole sinu jaoks enam pingutus, võid kindel olla, et peaksid koormust suurendama.

3. Sa tarbid süsivesikuid valel ajal

Toitumine ja trenn käivad käsikäes ja on oluline, et keha saaks lihaste ehitamiseks vajalikud toitained kätte. Süsivesikud on kehale olulised, sest on meie peamised energiaallikad, nii trennis kui ka argipäevatoimetustes. Kui sa kehale süsivesikuid ei anna, hakkab keha kasutama valku, mida tegelikult vajad lihaste ehitamiseks. Süsivesikute puhul on oluline jälgida kogust ja tarbimise kellaaega.

4. Sa väldid rasvu

Korralikult toimimiseks vajab keha kõiki toitaineid: valke, süsivesikuid ja rasvu. Kui sa ühe rühma täielikult menüüst välja jätad, ei saa keha normaalselt funktsioneerida. Rasvade puhul tuleb meeles pidada, et neid on kahte tüüpi: tervislikud rasvad ja mittetervislikud. Pähklid, oliiviõli ja kalaõli sisaldavad tervislikke rasvu, mis aitavad sul ka treenimisel paremaid tulemusi saavutada.

5. Sa liialdad alkoholi ja suitsuga