Kuidas meest ignoreerida, et tema tähelepanu pälvida?

1. Aja ta hulluks

See kehtib mõlema soo puhul: kui me saame midagi endale väga lihtsalt, ei hooli me sellest kuigivõrd. Mõtle sellele, kui kirglikuks muutud, kui ajad taga midagi, mida väga tahad, aga veel saanud ei ole. Armastuses kehtib sama psühholoogia. Nii et aja ta hulluks ja pane ta arvama, et ta ei saa sind.

2. Ära anna kergesti järele

Tihtipeale on meestel suured egod ja nad armastavad olukordi kontrollida. See laieneb ka kaaslase otsingutele. Ta teeb kõike, mida saab, et sind püüda, sest jahtimisest saadav rahulolu on lihtsalt niivõrd hea tunne. Kui sa jätad oma käitumisega mulje, et ükskõik, mida ta ka ei teeks, pole see ikka piisav, pöörab ta sulle veelgi rohkem tähelepanu. Ta hakkab vastuseid otsima. Kui muudad enda kättesaamise raskeks, hindab ta sind rohkem. Tähelepanu, häbelike meestega ei tasu seda katsetada.

3. Ignoreeri teda

Mõnikord on kangekaelsete meestega raske suhelda ja te ei leia kuidagi ühist keelt. Kui sinu mees paistab huvi kaotavat, ignoreeri teda mõned päevad täielikult - ära vasta ta sõnumitele ja kõnedele ning vaata, kas ta hakkab pingutama, et sinu tähelepanu pälvida. Oma ignoreerimisega saadad talle sõnumi, et väärtustad ennast ja ootad ka temalt teistsugust suhtumist.

4. Lõbutse ilma temata