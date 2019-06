Kuidas õpetada lapsi rahaga toime tulema?

«See on sarnane olukord, nagu siis, kui sa loeksid akadeemiliselt jalgpalli kohta ja seejärel läheksid välja ning prooviksid jalgpalli mängida,» selgitab Chris Whitlow, finantskindlustusfirma Edukate tegevjuht. «Lugemine ja selle tegevusega reaalselt kokkupuutumine on kaks erinevat asja.» Sellepärast on oluline, et pered saaksid võimaluse korral, näiteks pere eelarvest, rääkida avalikult, et julgustada oma lapsi küsimusi küsima ja valmistada neid paremini oma finantstulevikuks ette. Whitlow märkis ka, et vesteldes lastega rahalistel teemadel, tuleb neile seletada, mida tähendab see, et sa soovid elult midagi ja pead selle saavutamiseks ka midagi tegema.