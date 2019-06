Iga päev saab häirekeskus keskmiselt 30 lähisuhtevägivalla appikutset. Häirekeskuse Põhja üksuse juht Anne-Liis Taalmanni sõnul on tegu raske, kuid tänuväärse tööga, mis näitab Eesti elu traagilisemat poolt. Vaatamata karastatud vaimule tuleb ette neid kõnesid, mis mällu sööbivad.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Väike laps helistas ja ütles, et ta ei ole täna öösel maganud. Kui küsiti, et miks sa ei ole maganud, siis ta vastas, et ta valvas oma ema. Miks sa oma ema valvasid? «Sest mu isa ütles, et võtab kirve ja lööb ema maha.»

Me teame, et koduseinte vahel toimub palju jõhkraid asju ning sageli on ohvritel väga raske, ehk isegi võimatu abi paluda. Kui kõne tegemiseni jõutakse, siis on enamasti on kõne taga suur eneseületus ja risk. Kuidas sellisel juhul telefoni teel abipalujat juhendada?