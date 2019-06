Kuidas tuua pärast lahkuminekut värskus oma koju tagasi?

Vabane kõigest, mis teda meenutab

Viska oma kodust välja kõik, mis meenutab sulle teda või teie kooselu. Tegemist on väga rahustava ja tasakaalustava tegevusega. «Minu nõu on vabaneda kõigest, mis sulle sinu eelmist partnerit meenutab. Kui midagi meenutab sulle su endist kallimat, aga see ese meenutab sulle ka mõnda teist head ja olulist mälestust sinu elust, siis hoia see mõnda aega alles, ja kui see aja möödudes sinus enam vastakaid tundeid ei tekita, ära viskagi seda minema,» ütleb Soria.

Tee korda oma söögituba

Muidugi, me kõik vajame aega üksi tervenemiseks, kuid mida varem sa naerad oma sõprade ja perega, seda kiiremini tunned ennast uuesti iseendana. Olgu see sulle inspiratsiooniks oma söögiruumi kordategemisel. «Lisage värske värvikiht, ostke mõni uus maal seinale või investeerige mõnda kaunisse serviisi,» ütleb Soria. «Iga väike värskendus võib muuta teid veelgi enesekindlamaks.»

Proovi ise midagi teha

Tehes midagi enda kätega, aitab see ka sul enda enesehinnangut tõsta ja mõtteid mujale viia. «Ma leian, et DIY-projekti tegemine aitab inimesel ka enda kodu paremini tundma õppida,» ütleb Soria. «Ära alahinda tervendavat jõudu, mis kaasneb millegi loomisega iseenda ja oma kodu jaoks,» selgitab Soria.

Uuenda külalistetuba

Parimad ravimid on parimad sõbrad ja kui te ei ela koos, siis kutsu nad külla ja majuta nad külalistetuppa. Kui sul on olemas külalistetuba, siis muuda see nii hubaseks, kui vähegi võimalik, et külalised seal ennast hästi tunneksid. Sõbrad ja lähedased on just need, kes saavad sellel raskel ajal sulle toeks olla ja tuju tõsta.

Muuda oma köök meeldivaks kokkamiskohaks

«Iseendale toiduvalmistamine on hea viis meeles pidada seda, mida endale sisse sööte ja kui palju kaloreid see roog sisaldab,» ütleb Soria. Sel põhjusel soovitab ta teha mõningaid esteetilisi ja organisatsioonilisi uuendusi, et inspireerida oma jõupingutusi. Köök tuleks muuta avaramaks, vahendab PureWow.

Investeeri kunsti

Sa oled läbimas tohutut isiklikku kasvuperioodi, mida aitab edasi arendada kunst. «Ma leian, et kunsti vaatamine, kontserdile minek või millegi loomingulisega tegelemine, võib aidata kergemini lahkuminekust üle saada,» ütleb Soria. «Nii et see on ideaalne aeg investeerimaks mõnda kunstiteosesse.»

Osta endale uus voodipesu või miks mitte ka uus voodi