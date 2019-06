Oksana Tandit: Ettevaatust – mõni kleit tahab ise särada ja kandja sootuks varju jätta! 

Oksana Tanditi moekunst on kehtestav, silmapaistev ja jõuliselt naiselik, samas aga üllatavalt ajatu. Praktilise meelega tegusatele eesti naistele meeldib see väga. Äsja lavale toodud kevadkollektsioon «Paradiisilind» üllatas kirka, kirgliku värvigamma ja puhaste kontrastidega. Nii palju energiat, kirge ja elurõõmu! Nooruslikku uljust rohkem kui iial varem. Kuid asjasse süvenedes rullub lahti mood, milles sära ja ajatu stiil rahulikus harmoonias kokku kõlavad. Vitaalse oranži ja erksa sinise kontrastid, sillerdavad litrid, taevasinine ja puudriroosa toetuvad keha kaunistavatele lõigetele ning selgetele siluettidele. Kuidas pilduda põnevust sel moel, et sa efektsust taga ajades tüütuks ei muutuks?

«Ma eelistan konkreetsust – ühevärvilisi kangaid, puhtaid toone ja selgeid siluette,» räägib Tandit. «Ei taha, et kleit karjuks üle kandja. Kõik, mis kleidil on, peab olema kaalutletud, olgu see kontrast, detail või asümmeetria.» Kuigi Tanditi disain ei jää iial märkamatuks, on stiilipiirid, milles ta mängib, moelooja peas selgelt paika pandud. Asju, mida ta ise selga ei paneks, ei soovita ta ka oma klientidele.

«Liiga palju mustrit... seda ma ei kanna! Lilled, igasugu sigri-migri – milleks ometi? Naine ise on komplekti kõige kaunim õis, lilled vaid konkureeriksid temaga!» Nii ongi Tandit jäänud truuks puhtale pinnale, ruudule ja triibule. Kui lisabki mõne kaunistuselemendi, on see geomeetriline, kaine ja klaar. «Peab teadma ka toone, mis meie naisi kaunistavad, ja mitte iga värvi kohta ei saa seda kahjuks öelda,» nendib Tandit. «On palju värve, mida ma kunagi ei soovitaks. Kuid puudriroosa, must, hall, sinine – need on õigusega eestlaste lemmikud. Toimivad alati, trend ei mõjuta seda pilti minu meelest kuigi palju. Ehkki ma loomulikult tean, et roosa on praegu moe lemmiktoon, mõjub see kõige paremini elegantses ja rahulikus disainis – smokingu või šiki kleidi kujul.»

Ruut on pea ainus muster, mida Tandit kasutada armastab – ebakonkreetsust ja kandjat varju jätvat külluslikkust ta ei salli. FOTO: Remo Tõnismäe

Liiga palju ehteid