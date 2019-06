Hea teada: muutused, mis toimuvad raseduse ajal sinu nahaga

Sinu nahk võib olla läikivam kui tavaliselt

Rasedus suurendab verevoolu umbes 50 protsenti, mistõttu toodab sinu keha rohkem hormoone, mis suurendavad ka rasu tootmist. Rohke rasu tekitab nahale läikiva efekti.

Võid märgata näol ning kaelal tumedamaid laike

Hormoonide kasvu negatiivne külg on see, et nad panevad keha tootma rohkem melaniini, mis võib tekitada ninale, põskedele ja otsaesisele tumedamaid laike. Seda kutsutakse ka raseduse maskiks. Selleks, et laikude teket vältida, tuleks olla valvas oma päikesekaitsetoodete suhtes. Siiski pole mõtet paanikasse sattuda, sest tumedad laigud kaovad pärast sünnitust iseenesest.

Võid tunda sügelust

Raseduse lõpupoole võib sinu kõht hakata sügelema. Harva võib selle põhjus olla maksas, mida nimetatakse ka kolestaasiks (seedetrakti häire, mis on seotud maksa moodustumise ja eritumisega), nii et kui sügelus muutub väga tõsiseks ja väljakannatamatuks, tuleks kindlasti pöörduda arsti poole. Üldiselt parim asi, mida teha saad, on hoida sügelev ala hästi niisutatud. Oliiviõli masseerimine nahale aitab nii sügeluse kui ka venitusarmide vastu.

Kõhule tekib joon

Ühel hommikul ärkad sa üles ja märkad imelikku joont, mis kulgeb sinu kõhu juurest häbemeluu poole. Mis asi see on? Seda nimetatakse linea nigraks, mis tavaliselt ilmneb teisel trimestril. See joon hakkab järk-järgult paar kuud pärast sünnitust kaduma, kuid selleks, et protsessi kiirendada, soovitab günekoloog Dr. Omnia M. Samra-Latif Estafan kasutada mõnda kreemi, mis sisaldab C-vitamiini või punast vetikat.

Võivad tekkida veenilaiendid