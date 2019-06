Lastekaitsetöötajate raske argipäev: pidžaamas väikelaps bussipeatuses ja sõnakuulmatud teismelised

Meenutades äsja möödunud lastekaitsepäeva on paslik arutleda laste haavatavuse üle tänapäeva ühiskonnas. Tasub mõtiskleda, miks ja mille eest tuleb lapsi kaitsta ja kes peaksid seda tegema.

Lastega seotud teemad puudutavad kõiki inimesi, sest me kõik oleme olnud lapsed ning paljudel meist on endal lapsed. Me tahame anda lastele parimat, mida oskame ja suudame.

Laste olukorda, õiguste tagamist ja kaitset peab oluliseks teemaks ka riik. 2016. aastal jõustunud lastekaitseseadus tõstis lastekaitsetöö prioriteediks abivajaduse varajase märkamise, ennetustöö ja valdkondadeülese koostöö.

Kes on lastekaitsetöötaja ja mida ta teeb?

Kohaliku omavalitsuse roll on tagada oma piirkonnas laste ja perede heaolu ja turvalisus. Selleks on omavalitsustes lastekaitsetöötajad, kes nõustavad lastega peresid nende õigustest ja kohustustest ja suunavad vajadusel teenustele. Keerulisemate juhtumite puhul kaasab kohalik omavalitus sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna konsultante.

Lastekaitsetöötaja töö sarnaneb veidi vetelpäästja ja tuletõrjuja omaga. Me kõik loodame, et meie teele ei tule kriitilisi hetki, mil vajame nende tublide tegutsejate abi. Ometi on nii hea teada, et nad on olemas. Me saame rahuliku südamega ajada omi asju, kui teame, et vajaduse korral tulevad nad meile appi.

Küllap nõustume kõik, et lapse parim kasvukeskkond on kodu ning last saab kõige paremini aidata, kui aidata perekonda. Kuigi suurem osa peredest tuleb oma eluga edukalt toime, jääb mõnes peres vahel heast tahtest väheseks ning vanemlikke oskusi napib. Mõnikord annavad kunagi tehtud valed valikud tagajärgi, vahel veab tervis alt ja me keegi ei ole kaitstud lihtsalt ebaõnne eest. Seetõttu ongi vaja lastekaitsetöötajat, kes otsib üles ja toetab pere tugevusi, astub vajadusel ajutiselt vanema «kingadesse» ning hoiab lapse elus otsuseid ja valikuid tehes alati keskmes lapse huve.

Lastekaitseseadus kohustab teavitama elukohajärgset lastekaitsetöötajat või helistama lasteabitelefonil 116111, kui märkame abivajavat last. Meie ühiskonnas on jäänud vähemaks lapsi, kellel on sõna otseses mõttes kõht tühi. Ometi on lapsi, kes kogevad «ilmajäetuse vaesust», kes ei käi huviringides või on sageli üksinda, piisava vanemliku tähelepanu ja tunnustuseta. On lapsi, kelle emotsionaalsed vajadused on rahuldamata ja kelle meel on nukker. On ääretult oluline, et selliste laste abivajadust märgataks õigeaegselt.

Mõned näited elust

Lastekaitsetöötaja sai teate, et jahedal kevadhommikul kella kümne paiku leiti bussipeatusest umbes kaheaastane pidžaamas väikelaps. Keegi ümbruskonnas last ei tundnud. Lastekaitsetöötaja soovitusel viis politsei lapse esialgu turvakodusse. Kella 12 paiku helistas hirmunud lapsevanem, ta oli politseist teada saanud, et laps on turvakodus. Ema sõnul oli ta öösel tööl ja heitis hommikul koju tulles magama. Laps avas aga iseseisvalt ukse ja läks jalutama.