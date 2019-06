Kuidas C-vitamiini oma nahahooldusrutiinis kõige efektiivsemalt kasutada?

Mis on C-vitamiin?

C-vitamiini tuntakse ka askorbiinhappena ja L-askorbiinhappena, sõltuvalt selle päritolust. See on struktuurselt sarnane glükoosiga ja see on vees lahustuv (mis tähendab, et tegemist on vees lahustuva suhkruga). Taimed ja mõned loomad on võimelised tootma C-vitamiini iseenesest, kuid inimestel puudub selleks vajalik ensüüm. Meie toetume päevaannuse saamiseks välistele allikatele nagu tsitrusviljad ja toidulisandid.

Miks me seda vajame?

C-vitamiin parandab koekahjustusi ja tugevdab immuunsüsteemi. See on uskumatu antioksüdant, ilma milleta me ei saa elada. Mitmed uuringud on leidnud, et C-vitamiin mitte ainult ei suurenda kollageeni hulka, vaid see aitab säilitada ka naha elastsust ja aitab nahal võidelda ka UV-kiirgusega. Oregoni Riikliku Ülikooli uuringus leiti, et suitsetamine, õhusaaste või UV-kiirgus hävitavad C-vitamiini taset nahas, mistõttu toidulisandite võtmine ja seerumi kasutamine on väga oluline.

Kui palju tuleks seda kasutada?

Oled kunagi kuulnud stratum corneum'ist? See on naha välimine kiht või täpsemini leidub seal palju surnud naharakke. Naharaku elutsükkel on umbes kolm kuni neli nädalat. Uuringud on näidanud, et surnud rakud takistavad C-vitamiini imendumist, mistõttu on regulaarne hooldus tulemuste parandamiseks hea mõte.

Kuidas ma saan olla kindel, et see töötab?

Selleks, et C-vitamiini mõju organismis oleks veelgi tõhusam, on hea mõte kasutada lisaks ka E-vitamiini. Oregoni riiklik uuring märkis, et need kaks töötavad kahjustatud naharakkude parandamisel tõhusamalt ja kaitsevad UV-kiirguse eest koos kasutades palju paremini. Oluline märkus: kui teil on väga rasune nahk, siis vältige E-vitamiini kasutamist.

Kui tihti tuleb seda kasutada?

C-vitamiin on mistahes vananemisvastase nahahoolduse režiimi tuum. See tähendab, et paari tilga öösel ja üks kord hommikul kasutamine on piisav.

Millal ma peaksin tulemusi nägema?