Terviseamet hoiatab: Eestisse on jõudnud ohtlik ilutoode

Maksu- ja Tolliamet pidas kinni Eestisse jõudnud hüaluroonpliiatsid. Tegemist on väikese pliiatsikujulise vahendiga, mis mehaanilise survega mõjuaine naha alla «tulistab». Hüaluroonhape ei ole tegelikult midagi uut. Seda kasutatakse laialdaselt nii ilusüstide tegemisel, aga ka liigeste ravis. Kuna pliiats on nõelavaba, jätab see Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialist Olga Gurjanova sõnul ekslikult mulje, et tegu on ohutu tootega. Ta lisab, et Eestis tunnevad ilusalongid üha suuremat huvi selle toote võimaluste ja regulatsioonide vastu.