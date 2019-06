Lahutuskindla abielu teejuht

PureWow vahendab psühhoterapeut Esther Pereli soovitusi.

1. Ära looda kõiges partneri peale

Su abikaasa võib küll olla su lemmikinimene maailmas ja temaga on mõistagi hea koos aega veeta, kuid psühhoterapeut soovitab siinkohal ettevaatlik olla. Kui loodad ja toetud absoluutselt kõiges oma abikaasale, võib see suhtes asjatuid pingeid põhjustada. Täna tahame saada ühelt inimeselt kõike, mida kunagi andis kogu küla, ja sealjuures veel ootame, et suhe oleks romantiline nii emotsionaalselt kui seksuaalselt. Tundub loogiline, et paljud suhted ei pea pingele vastu.

2. Vabanda esimesena

Kui te olete kaasaga pikalt koos olnud, tuleb ka parimates suhetes ette tülisid ja möödarääkimisi. Kõige olulisem on mitte ootama jääda, millal teine pool vabandama tuleb, vaid olla ise inimene, kes vabandab esimesena. Isegi, kui see polnud sinu süü. «Vabandamises ei ole midagi nõrka. Kes iganes esimesena vabandab, on tugevam,» ütleb psühhoterapeut.

3. Kui sinu arusaam armastusest muutub, ära satu paanikasse

See, kui sa kedagi armastad, ei tähenda veel, et temaga alati nõustud ja kõike tema juures imetled. Armastus on palju keerulisem, armastus on tegusõna. «See on aktiivne kokkulepe igasuguste tunnetega - positiivsete, primitiivsete ja ebameeldivatega,» kirjeldab Perel. Armastus ei ole pidev entusiastlik seisund, vaid pigem on see kuu, mis on pidevas muutumises. Ilmselt erineb su armastus partneri vastu päev pärast pulmi kõvasti sellest, mida 10 aasta pärast tunned - ja see on täiesti okei.

4. Ära võrdle oma suhet teistega