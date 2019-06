Galerii: Antoniuse moeetendus tõi lavale palju inspireerivat igapäevamoodi

Uusi garderoobe nii täiskasvanutele kui lastele esitlesid Tartu Loomemajanduskeskuse Antoniuse Moeetenduse disainerid: Like Look, Tata «Magus Lapsepõlv», Apocalypto kids «KEEP AN EYA ON ME», Getter Laur «SO NAIVE», Seco «Bee», XAOS «Middlesex», MaiMai, MeKoome «Kootud linnamaastikud», BMOR «WUSE», KENA «Härmatis», Annika Vaalma «[si:]», Markhamat Umarova «SIID», Janika Stets «MinimalMe», Malle Soosaar «Võim», Siret Esko «Tugev kui teras», Zack Marques «CHILLAX», IDS disainerid «Loomeinimene rahva seas», kuul «REAL», Angel A. «Kiri Peterburile», Rain Sisters.