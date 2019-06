Lähisugulasega abiellumine on midagi, millele tänapäeval mitte ainult viltu ei vaadata, vaid see on suisa keelatud. Küll aga olete ilmselt hästi kursis, et kuninglikes perekondades on olnud see tavapärane praktika, et hoida riike koos ja vereliine vähemalt nime poolest elujõulisena.