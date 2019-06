Kuidas armastus enda juurde meelitada?

2017. aastal tehtud uuring näitas, et üle 49 miljoni ameeriklase on proovinud erinevatest kohtinguportaalidest endale kaaslast otsida, ja enam kui pooled tunnistasid, et pärast kuue kuulist tutvust soovisid nad juba abielu teemadel rääkida. Teisisõnu loodavad paljud leida ikkagi pikaajalisemat suhet.

1. Keskendu eelkõige sellele, mida ise armastad

See on tõsi, kõigepealt tuleb armastada iseennast. Enese väärtustamine võib muuta armastuse leidmise palju lihtsamaks. «Kui oled iseendaga rahul, tahavad ka teised sinu ümber olla,» ütleb suhteekspert Marla Martenson. Oma enesehinnangut saad tõsta siis, kui teed tööd, mis sulle rõõmu valmistab, tegeled hobidega, veedad aega koos lähedaste ja sõpradega, oled lihtsalt aktiivne, või kui eelnev ka ei aita, siis võiks proovida abi otsida terapeudi käest.

2. Ära jää minevikku kinni

Lõpeta oma eelmistele suhetele mõtlemine. Lase neil minna ja ära hoia neid enda südame küljes kinni. Keskendu hoopis uue partneri leidmisele ja lase oma tulevasel näha seda, mida kõike sa talle pakkuda suudad. «Kui sa oled endiselt oma eelmistes suhetes kinni, siis võib olla tuleks võtta aeg maha ja asjad selgeks mõelda,» ütleb Marla Martenson. Miks mitte kirjutada näiteks kõik minevikus kogetud valu paberile ja seejärel paber kas põletada, purustada või maha matta?

3. Ole kannatlik ja visa

Entusiasm on suurepärane asi, kuid kui hakkad liiga kiiresti lootusi hellitama ja partnerit põhjalikult tundma ei õpi, võid sellega hoopis endale häda kaela tõmmata. «Mõnikord tahame kedagi nii kangesti, et võime tänu sellele hoopis oma suhtele kriipsu peale tõmmata,» ütleb suhteterapeut Erin Tillman. Kui avastad ennast nii mõtlemast, siis võta hoogu maha. Uuri parem oma kaaslaselt, mis on tema hobid? Kus ta kasvas? Mis on ta lemmikfilm, raamat või bänd? Selle põhjal saad juba järeldusi teha, kas ta meeldiks sulle ka edaspidi.

4. Hoia oma standardit, kuid ära mine sellega liiale

Kui sul on tehtud juba nimekiri sellest, milline su ideaalne partner olema peab, siis on aeg oma prioriteedid ümber mõelda. Kõik inimesed on omamoodi, kõigil on erinev pikkus, kaal, silmavärv, sissetulek ja nii edasi. Sul võivad ju olla teatud eelistused, kuid liiale ei maksa minna.

5. Ära karda intiimseid hetki

See pole sugugi ebatavaline, et intiimsust kardetakse, isegi siis, kui kaaslast soovid. «Hirm võib olla seotud ka eelnevate suhetega,» ütleb pereterapeut Melissa Divaris. Tähtis on kaaslast eelnevalt oma hirmudest teavitada, et ei tekiks vääriti mõistmist. Kui tunned, et problem on väga tõsine, siis võid selle lahendamiseks pöörduda ka mõne spetsialisti poole või proovida oma lähedastega rääkida.

6. Ära võrdle ennast teistega