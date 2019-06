Kogemused räägivad: kõige parem pulmanõu

Pruutpaaridele jagatakse igasuguseid nõuandeid, kuidas pulmapäev edukalt mööda saata. Redditi kasutajad on kirja pannud omad kogemused.

Investeerige kiirpildikaamerasse

«Me olime kogu aja nii hõivatud, et saime vaevu maha istuda, nii et oli väga kihvt vaadata kiirpildikaamerast tulnud fotosid ja näha meie sõpru, kes polnud varem kohtunud, üheskoos rõõmsalt piltidel. Nähes, kui lõbus kõigil oli, tasus kaamera ennast ära.»

Ärge kiirustage mesinädalatega

«Ma kahetsen mesinädalatele sõitmist päev pärast pulmi. Oleks olnud tore kaua magada, voodis hommikust süüa ja veeta terve päev üheskoos voodis olles. Selle asemel tõusime kell viis hommikul üles, läksime lennujaama ja veetsime üheksa tundi reisides.»

Ära kanna isekinnituvat silikoonrinnahoidjat

«Mul oli sügava dekolteega kleit ja ma ei tahtnud selle all rinnahoidjat kanda, aga mul on G-korv, ja las ma ütlen, et silikoonrinnahoidja üleval hoidmine 30-kraadises kuumuses on täiesti asjatu pingutus.»

Valmista kõne ette

«Ma arvasin, et ma lihtsalt tõusen püsti, tänan kõiki tulemast ja istun tagasi maha. Lühike ja armas kõne päästab päeva. See on täpselt see, mida ma tegingi, mainimata oma vanemaid või abikaasat.»

Ära kutsu inimesi, kes sulle ei meeldi

«Nad lähevad sulle lihtsalt raha maksma, sa ei suhtle nendega ja tavaliselt ei too nad ka kena kingitust, mis selle heastaks.»

Filmi tseremooniat

«Ma soovin tõeliselt, et me oleksime tseremoonit filminud. Me kulutasime suure summa raha fotograafile ja meie fotod tulid ilusad. Me ei arvanud tollal, et tahaksime videot, aga aasta hiljem soovisime, et oleksime tahtnud.»

Palka lapsehoidja