Kõige intiimsemad küsimused, mida saad partnerile esitada

1. «Kas ma saan sind usaldada?»

Tunded juhivad meie elu ja kui oled kogenud südamevalu, siis ilmselt loodad, et ei pea seda enam kunagi tundma. See küsimus on väga intiimne ja kui saad vastuseks lubaduse, et ta on inimene, keda saad usaldada, tunned ennast hästi ja turvaliselt.

2. «Kas sa oled mõnda oma eksi petnud?»

Kui sa oled koos inimesega, kes on minevikus oma eksi petnud, pead arvestama, et tegemist on suure ohumärgiga. Jah, inimestel on erinevaid põhjuseid, aga kui ta on keegi, kes võtab suhteid väga kergekäeliselt, on parem seda juba algusest peale teada.

3. «Mida sa kõige rohkem kahetsed?»

See küsimus ei eelda, et peaksid kogu oma musta pesu partneri ees laiali laotama, aga annab hea eelduse üksteise sügavamaks mõistmiseks. Võid esitada küsimuse ka teistsuguse sõnastusega: «mida sa soovid, et oleksid teisiti teinud?».

4. «Mis on praegu sinu suurim väljakutse?»

Kui su partneril on hetkel keerulised ajad, on see hea küsimus enda avamiseks. Võib-olla on tal parasjagu tööl raske periood või probleemid perekonnaga ning su kaaslane ei taha sind koormata, aga saab end tänu sellele küsimusele siiski avada.

5. «Mis on suhtes olemise juures kõige halvem? Ole aus.»

Teada saamine, mida mees ei taha, on isegi olulisem kui teadmine, mida ta tahab. Kui suhte juures on üldiseid asju, mida ta pelgab, on seda hea teada, et saaksid neid võimalusel vältida.

6. «Räägi mulle midagi, mille üle tunned piinlikkust ja ma vastan samaga.»

See on oma olemuselt armas küsimus, mis aitab teievahelist lähedust suurendada. Meil kõigil on juhtunud asju, mis panevad meid punastama ja mida me soovime, et ei oleks teinud.

7. «Ütle üks asi, mida sa pole kunagi varem teinud, aga tahad, et me koos teeksime.»